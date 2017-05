Korpschef: Geen hoofddoek bij uniform

In een bericht op het intranet van de politie wil Akerboom er ‘geen misverstand over laten bestaan’. ,,Op dit moment constateer ik dat er duidelijk geen draagvlak is voor dit idee. De discussie polariseert de gelederen binnen en ook buiten de politie'', meldt Akerboom, die voor het eerst op de kwestie reageert.



Vorige week zei de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg op deze site dat hij overweegt de hoofddoek toe te staan bij het politie-uniform. Op die manier wil hij meer allochtone agentes werven.



Akerboom – die leiding geeft aan de Nationale Politie – is geschrokken van de heftige reacties. ,,Ongekend omvangrijk, emotioneel en soms over de grens.'' Ook vindt hij dat de discussie ‘te weinig over de kern van de zaak gaat’. ,,De kern is een divers korps dat bestaat uit mensen die verschillend mogen zijn.''