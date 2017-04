Koningsdag vooral in trek bij Italiaanse en Amerikaanse toeristen

In deze stad blijft je Ko­nings­dag­kleed­je morgen droog

12:10 Het zal voor niemand meer een verrassing zijn: we krijgen een koude en wisselvallige Koningsdag. Op veel plekken is er kans op een bui en met moeite wordt het een graad of 10. Maar niet getreurd: de zon zal zich ook regelmatig laten zien en in Utrecht blijft het vannacht en morgen droog. ,,In de zon tussen de buien door is het echt prima te doen", stelt Weerplaza gerust. Waar leg je het best je kleedje neer?