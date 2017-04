Koning: Kon mij niet afzetten tegen mijn vader vanwege zijn depressie

LiveDe eerste fragmenten van het interview met koning Willem-Alexander zijn vrijgegeven. De koning sprak ter gelegenheid met interviewer Wilfried de Jong over zijn leven, werk en ook over het overlijden van zijn broer Friso. Het is een emotioneel gesprek.

Quote Ik liep naar beneden en was op zoek naar een boek waar ik echt bij in slaap zou vallen. Dat werd de Havelaar Koning Willem-Alexander Wilfried de Jong wordt in de bibliotheek van villa de Eikenhorst ontvangen door de koning. ,,De echte leesboeken liggen boven'', vertelt Willem-Alexander. ,,In ons appartement.''



Multatuli stond op de boekenlijst van de koning, maar hij begreep en las het boek pas echt toen hij een slapeloze nacht had. ,,Ik liep naar beneden en was op zoek naar een boek waar ik echt bij in slaap zou vallen. Dat werd de Havelaar. Maar ik begon te lezen en las hem in een ruk uit. Toen begreep ik het verhaal pas.''



Bij een foto van Nelson Mandela vertelt de koning dat de Zuid-Afrikaan de enige is die zichzelf voor het koninklijke huwelijk had uitgenodigd en die ook daadwerkelijk mocht komen.

Jeugd

De jeugd van de koning was warm. ,,Heel veel vrijheid, bossen, buiten zijn. Veel vriendschappen die er nu ook nog zijn'', vertelt de koning. Een onbezorgde jeugd, maar wel bewust in welk gezin hij was geboren. ,,Zag mijn oma op de televisie. Ja, dan weet je wel dat je uit een bijzonder gezin komt.''



,,De druk op mijn kinderen is veel groter dan toen ik klein was. Toen waren er maar een of twee fotografen en nu is er een explosie van media die er allemaal bij willen zijn'', aldus Willem-Alexander. Zijn kinderen moeten 'zo normaal als mogelijk doen', en ,,ze hebben daar goed mee leren omgaan'', vindt de koning.

De koning groeide op zonder televisie, maar met een radio. Er waren wel super 8-filmpjes. Zijn ouders vonden het slecht voor de ogen van de kinderen en besloten dat de kinderen geen televisie mochten kijken. ,,Ik hoorde klasgenoten voor de pauze uit wat er op de tv was geweest. Na de pauze praatte ik met iedereen mee alsof ik het zelf gezien had.'' Vanaf 1981 keek Willem-Alexander pas tv, toen de Oranjes naar Den Haag verhuisden. Máxima is op eenzelfde wijze opgegroeid.

Claus

Quote Ik heb het erg moeilijk gehad dat ik me niet kon afzetten tegen mijn vader omdat hij ziek was De gijzeling in München tijdens de Olympische Spelen maakte prins Claus 'helemaal kapot'. ,,Het feit dat de Duitse overheid niet in staat was om een Israëlisch sportteam te beschermen, vond hij verschrikkelijk. Hij wilde nooit meer wat met de Olympische Spelen te doen hebben.'' Toch was Claus juist degene die de rol van Willem-Alexander bij de IOS toejuichte. ,,Daar was ik heel verrast over.''



De oorlog speelde een grote rol in het leven van Claus. Willem-Alexander: ,,Tot zijn dood was hij er dagelijks bezig en voelde hij zich verantwoordelijk, ook al had hij er helemaal niets mee te maken.''



,,Ik heb het erg moeilijk gehad dat ik me niet kon afzetten tegen mijn vader omdat hij ziek was. Want een depressie is gewoon een ziekte'', legt de koning uit. Na twee jaar in Den Haag wonen, heeft Willem-Alexander daarom gezegd dat hij in het buitenland wilde wonen.



De laatste twee jaar van de middelbare school zat de koning daarom in Wales. Hij is daar behoorlijk gevormd in zijn karakter. Ook omdat hij met 65 verschillende nationaliteiten moest samenleven.

Marine

,,Mijn marinetijd is heel belangrijk geweest om structuur en discipline in mijn leven te brengen. Als ik die tijd niet had meegemaakt, dan was mijn studie heel wat minder glorieus geweest.'' De koning was helemaal niet zo zeker van zijn taak in de maatschappij. ,,Ik wilde mezelf beter leren kennen. Maar maak fouten. Heb ik ook gedaan, veel. Dan leer je jezelf kennen.''

De beveiligers van Willem-Alexander hebben nooit geklikt naar zijn ouders. ,,Ik heb een wildebrassig leven geleid: feesten en partijen. Ik zocht de grenzen op en ging er soms overheen. Zonder dat je dit in het publieke domein doet.''

Over de Elfstedentocht vertelt de koning dat hij nog in Den Helder in de marine zat. Hij wilde eigenlijk gaan slapen toen een vriend binnenkwam en zei: ,,We gaan samen de Elfstedentocht rijden.'' Zelf dacht hij eigenlijk van niet, maar na wat aarzelingen besloot hij alsnog om de tocht te gaan rijden. Hij verwachtte van te voren niet dat het heel zwaar zou zijn. ,,De eerste 70 kilometer was geen probleem. In Hindeloopen moest ik besluiten of ik hem zou uitrijden, dan konden mijn ouders nog komen.''



Zand op het ijs en tegenwind maakten de tweede helft een stuk lastiger voor de koning. Prinses Beatrix en prins Claus kwamen met een helikopter over om naar hem te kijken. ,,Toen ik die helikopter hoorde, wist ik dat ze me zagen.''

Friso



Het delen van de intimiteit van de begrafenis van Friso gaf ontzettend veel steun. ,,Daar hebben we echt veel aan gehad.'' Het verlies van een broer was heel moeilijk. Aan het gezicht van de koning is goed te zien dat hij emotioneel is. ,,Je weet echt pas wat je mist als je het niet meer hebt.'' Altijd goudeerlijk was de jongere broer. Niet diplomatiek, maar wel heel nuttig.