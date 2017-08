Koning en koningin: 'fantastische ontknoping'

Atalanta weer de meest gespotte vlinder

19:51 Net als in 2016 is dit jaar de atalanta de meest getelde vlinder in de Nederlandse tuinen. Het diertje met de kenmerkende zwarte vleugels met oranje strepen en witte stippen, werd door duizenden deelnemers aan de jaarlijkse tuinvlindertelling met afstand het meest waargenomen