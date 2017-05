Koning: Diep geraakt door huiveringwekkende aanslag

Koning Willem-Alexander is ,,diep geraakt" door de ,,huiveringwekkende aanslag" in Manchester die "zoveel jonge slachtoffers heeft geëist". Dat heeft hij via Facebook laten weten.

,,Wij leven intens mee met alle ouders die het verschrikkelijke nieuws hebben gekregen dat hun kind is omgekomen en met alle familieleden en vrienden die nu in rouw gedompeld zijn", reageerde Willem-Alexander op de zelfmoordaanslag in Manchester.

In de Engelse stad kwamen maandagavond zeker 22 bezoekers van een concert van Ariana Grande om het leven. Tientallen veelal jonge fans van de Amerikaanse zangeres raakten gewond. "Ook allen die in angstige onzekerheid verkeren over het lot van hun dierbaren zijn in onze gedachten", schreef de koning.

Onvoorstelbare kwaad

Ook Willem-Alexanders Belgische collega Filip liet weten mee te leven. ,,Onze gedachten gaan uit naar slachtoffers en gewonden in Manchester en hun naasten", twitterde het Belgische hof in drie talen. "We leven mee met de Britse bevolking."