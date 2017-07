Komende twee dagen regent het zoveel als normaal in twee weken

Vanavond bereikt vanuit het zuidwesten een regengebied ons land. Vannacht, maar vooral morgen, trekt het regengebied van west naar oost over het land. Morgen in de loop van de middag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog, pas tegen de avond ook in het oosten.



In een smalle strook van west naar oost over het land zijn neerslaghoeveelheden van 30 tot 40 millimeter mogelijk. Lokaal kan er 50 millimeter in ongeveer 18 uur worden afgetapt uit de regenmeters, zeer lokaal misschien nog wel meer. ,,Waar precies de meeste neerslag gaat vallen, is lastig te zeggen. Regionaal kunnen de verschillen vrij groot zijn. Het lijkt erop dat het Rivierengebied of het noorden van Zeeland en Brabant de meeste regen krijgen”, aldus Janssen.