Komend weekend vallende sterren kijken: wel 24 per uur

De verbranding van dit 'ruimtepuin' veroorzaakt dan gemiddeld elke 2 à 3 minuten een lichtspoor dat met het blote oog waarneembaar is. Dit wordt een meteoor of een vallende ster genoemd. In de nacht van donderdag op vrijdag worden opklaringen verwacht en zijn de vallende sterren waarschijnlijk goed te zien. Het best tijdstip om naar de hemel te turen is tussen 02.00 en 04.00 uur. De maan is dan onder en het is dan donker genoeg om de vallende sterren goed te kunnen zien. De meeste meteoren zijn aan de noordoostelijke hemel, weet Weeronline.