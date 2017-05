Koe breekt rug na woeste vrijpartij

De koe was zondag in het Gelderse Ooij gedekt door een van de stieren uit de kudde. Ze is daarna gaan liggen, bij de Bisonbaai in de Ooijpolder. Koeien rusten wel vaker uit na een vrijpartij, weet Wilbert Verriet, de Free Nature-beheerder van de kuddes Galloways en Konikpaarden in dit gebied. ,,Dan zijn de spieren verzuurd geraakt tijdens het dekken. De jonge stieren zitten vol hormonen en die gaan momenteel tekeer als een gek. Meestal staat de koe na een halve dag weer op.’’