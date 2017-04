Kluivert klaagt Van Gogh-dief toch niet aan voor smaad

Oehoes ontsnapt in Limburg

13:32 Twee oehoes zijn in de buurt van Sittard ontsnapt. Een vogel verliet een dierenpark in Gangelt, net over de grens in Duitsland. De andere uil ontkwam uit de tuin van zijn baasjes, een echtpaar uit Grevenbicht. Dat meldt 1Limburg.