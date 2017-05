Klachten stromen binnen over ‘horrorexamen’ Nederlands

Te moeilijk, te lang en vooral heel anders dan van te voren was geoefend. Op sociale media wordt zelfs gerept over een 'apocalyptisch geschreeuw' bij het einde van het examen. Sterre Teunissen van het LAKS heeft ze binnen no time voorbij zien komen. ,,Het is weer ongelooflijk, hoeveel klachten er bij onze hotline binnenkomen. Maar het verbaast me niets. Het VWO-examen Nederlands had maar liefst negentien open vragen.''



Opmerkelijk genoeg had de examencommissie van het CvtE dit jaar beloofd om het horrorexamen in te korten. Voorgaande jaren was namelijk de meest voorkomende klacht dat de leerlingen geen tijd hadden om het examen af te maken. Aan de reacties op sociale media te zien, viel het ook dit jaar flink tegen. ,,Nederlands examen was één grote grap. Die 31 open vragen kunnen ze in hun reet douwen. Vier huilende leerlingen tegengekomen onderweg naar buiten'', aldus iemand onder de naam van @saintlaurmani op Twitter. Ook docent Arnoud Kuijpers zag leerlingen huilend de gymzaal uitlopen.



40.731 vwo-leerlingen waagden zich vandaag aan het eindexamen Nederlands, nog eens 25.654 havo-scholieren van de in totaal 213.168 eindexamenkandidaten bogen zich over het examen scheikunde. Teunissen: ,,Ook hier komen wel redelijk wat klachten binnen. Veel mensen vinden de vragen onduidelijk geformuleerd en een paar leerlingen baalden dat er veel biologie-vragen in het scheikunde-examen zaten.''