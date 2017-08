Kinderombudsvrouw: 'Je zet kinderen niet apart van ouders uit'

Volgens Kalverboer is het gissen naar waarom uiteindelijk toch de keuze is gemaakt de moeder zonder haar twee kinderen uit te zetten naar Armenië. Zij had zondag nog contact met staatssecretaris Dijkhoff waarin ze hem haar visie voorlegde. ,,Hij gaf aan het niet met mij eens te zijn, maar wel alle ontvangen stukken in overweging te nemen. Het lijkt erop of er haast mee gemoeid is, maar deze vrouw is geen oorlogsmisdadiger, het is niet van landsbelang dat deze vrouw zo snel mogelijk het land wordt uitgezet. Het belang van volwassenen wordt hier boven het belang van kinderen gezet. Er is niet gekeken naar wat dit voor deze kinderen betekent. Dit had op deze manier niet gehoeven en hier is ook nog niet het laatste over gezegd. Dit is in strijd met waar de kinderen recht op hebben.''