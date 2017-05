KidsRights-voorzitter Marc Dullaert roept de overheid op om, zeker nu het in Nederland economisch weer voor de wind gaat, te blijven investeren in het verbeteren van de kinderrechten. ,,Blijf vooral investeren in kinderen en gezinnen die in armoede leven. Zo wordt voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat. Laat kinderen ook meepraten en meebeslissen over de zaken die hen aangaan.”