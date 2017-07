Kermiscontroleur: minder controles attracties door veranderde wetgeving

Keuringsbedrijf Vinçotte uit Breda maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van kermisattracties. Die worden minder vaak gecontroleerd dan vroeger doordat de wetgeving is veranderd. ,,Exploitanten moeten nu zelf een controle uitvoeren", zegt commercieel manager René Linders tegen deze krant.

Hij doet zijn uitspraak enkele dagen na het ongeluk met kinderachtbaan Die Fantastische Reise op de kermis in Tilburg. Een driejarig jongetje raakte zaterdagavond zwaargewond toen hij uit een van de karretjes viel en er daarna onder vast kwam te zitten. Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voldeed de kermisattractie aan alle veiligheidseisen en doorstond het toestel de jaarlijkse keuring.

Afgenomen

De controle op de veiligheid van kermisattracties is de laatste jaren afgenomen, stelt de commercieel manager van Vinçotte los van het incident. Het Bredase bedrijf is samen met TÜV Nederland door de minister van VWS aangewezen als keuringsinstelling. Het keuren van kermisattracties is dagelijks werk. Linders: ,,Er zijn in ieder geval minder keuringen. Voorheen kon een gemeente een onafhankelijk inspecteur inschakelen om na het opbouwen van de kermisattracties te controleren op veiligheid. De wetgeving is veranderd. Exploitanten moeten nu zelf een controle uitvoeren."

Volgens de Bredase manager heeft dat alles te maken met het streven vanuit Den Haag om de regeldruk te beperken. Afhankelijk van de complexiteit van de attractie is er nog een soort apk-keuring. ,,Dat is jaarlijks verplicht voor heel complexe kermisattracties. Minder gecompliceerde kermisonderdelen kunnen terug naar controle eens in de drie jaar.”

NVWA-controles

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) voert volgens hem tussentijds nog steekproefsgewijs controles uit en komt in actie bij incidenten op de kermis. Zo ook gisteren in Tilburg. Medewerkers onderzochten de kinderachtbaan. De standaardprocedure na een ongeluk, zo verklaarde een woordvoerder.

Voor kermisattracties gelden net als voor attracties in pretparken richtlijnen die aangeven hoe oud je moet zijn om er zelfstandig in te mogen. Deze richtlijnen zijn op basis van Europese regels opgenomen in het zogeheten Warenwetbesluit. Ze geven ook aan hoe groot je moet zijn en hoe veel je moet wegen. Want is een kind te klein of te dun dan zou die zomaar onder een beugel door kunnen schieten. De kermisexploitant is verantwoordelijk voor de uitvoering van die regels. Of er conform de richtlijnen is gehandeld bij Die Fantastische Reise in Tilburg, is onderdeel van het NVWA-onderzoek.

Ongelukken

In 2016 registreerde de inspectiedienst zes kermisongelukken. Er zijn tien attracties gesloten wegens ernstige tekortkomingen. Bij in totaal 94 inspecties van 73 attracties kreeg één op de drie exploitanten een sanctie opgelegd, variërend van waarschuwing tot sluiting.