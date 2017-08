Kamervragen over gif-eieren: 'Hoelang eten we ze al?'

,,Het is heel zorgwekkend, ik zou bijna spreken van een ramp. Het probleem lijkt elke dag groter te worden’’, stelt Futselaar. Ruim een week geleden berichtte de Stentor over het gifschandaal: bloedluisbestrijder Chickfriend uit Barneveld gebruikte bij haar werk fipronil , wat inmiddels leidde tot 180 - voorlopig - gesloten bedrijven. Gisteren werd bekend dat eieren van een pluimveebedrijf in Eck en Wiel (Gelderland) zelfs gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Van negen andere bedrijven moet je de eieren niet door kinderen laten opeten. Futselaar: ,,Het gebeurt maar zelden dat de gezondheid van mensen wordt geraakt.’’

Zekerheid

Futselaar vindt dat het lang duurt voor bedrijven en consumenten zekerheid hebben over de omvang van het probleem. ,,Ik las over deze zaak voor het eerst bij de Stentor, op 22 juli. Inmiddels zijn we meer dan een week verder. Ik denk dat de NVWA doet wat het kan, maar ik vraag me af of ze voldoende menskracht hebben. Die vraag wordt vaker gesteld in de Tweede Kamer, ook door andere fracties.’’