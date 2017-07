Kamer verwerpt PVV-verzet tegen Marcouch

'Pokémon Go is te vroeg uitgebracht, het is nu véél leuker'

11:06 Pokemon Go is vandaag exact één jaar oud. Over de hele wereld liepen jongeren gebogen over hun telefoons op zoek naar de virtuele beestjes die in de ‘echte wereld’ op hun mobieltje verschenen. Het doel van het spel was simpel: alle 150 verschillende pokemon vangen. Quin Jacobs is pokémontrainer van het eerste uur en speelt het spel nog dagelijks. Hij legt uit waarom Pokémon Go na een jaar nog steeds leuk is. Lees het hele artikel hier.