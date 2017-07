Kamer dringt aan op verscherpt reisadvies Turkije

SP-Kamerlid Sadet Karabulut spreekt van een ‘zorgelijke’ situatie. Ook zij stelt het voorbeeld van Duitsland te volgen, dat het reisverbod onlangs aanscherpte nadat een aantal landgenoten was opgesloten. Zij zitten, anders dan de Nederlander, nog steeds vast. Duitsers die naar Turkije willen reizen worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn en zich vooraf te registreren bij de ambassade of het consulaat.



De Kamer heeft officieel niets te zeggen over reisadviezen: dat besluit is aan de regering. Toch ligt het volgens VVD-Kamerlid Han ten Broeke ‘voor de hand’ dat Koenders naar aanleiding van dit Nederlandse geval en de nieuwe Duitse lijn opnieuw kijkt of het advies nog wel toereikend is. Ook wil Ten Broeke dat Koenders, wellicht samen met zijn Duitse ambtgenoot Sigmar Gabriel, de zaak aankaart tijdens de eerstkomende Raad voor Buitenlandse Zaken van de Europese Unie.



Hoofdredacteur Mehmet Cerit van de Turks-Nederlandse krant De Kanttekening vindt ook dat Nederland reizigers veel meer moet waarschuwen voor wat er nu in Turkije gebeurt. Veel niet-Gülen symphatisanten hebben zich volgens hem lang veilig gevoeld. ,,Maar wat er nu is gebeurd laat zien dat dit niet zo is. Ieder kritisch geluid wordt de mond gesnoerd.”



Het ministerie van Buitenlandse Zaken ziet vooralsnog geen reden om het reisadvies aan te passen.