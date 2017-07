Kabinet: Turkse vicepremier niet welkom voor herdenking

Grote brand bij varkensboer: mogelijk 4000 zeugen dood

4:30 Grote brand bij varkensboer Heeswijk-Dinther Door een grote brand in een varkensbedrijf in het Brabantse Heeswijk-Dinther zijn zeker twee loodsen verwoest. De loodsen maken deel uit van een complex van vier loodsen met in totaal zo'n 4000 zeugen. Er zijn geen gewonden gevallen.