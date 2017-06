Juffen en meesters gaan 1 uur staken

De docenten willen politiek Den Haag duidelijk maken dat het hen menens is. Ze verdienen tot 20 procent minder dan leerkrachten in het voortgezet onderwijs, terwijl ze kampen met hoge werkdruk en er telkens taken bij krijgen. Mede als gevolg daarvan dreigt een fors lerarentekort. Om hun onvrede te uiten, geven de basisschoolleraren 20 procent minder les. De deuren van de scholen gaan een uur later open. ,,Het is niet zo dat we het ouders lastig willen maken, maar we willen laten zien dat dit juist hen en hun kinderen aangaat. Het is een soort waarschuwingsschot dat er nú iets moet gebeuren'', verklaart Van de Ven.