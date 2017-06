Juf Annelies krijgt na 26 tijdelijke contracten eindelijk vastigheid

,,Het geeft zoveel voldoening om te horen dat ik al die tijd gelijk had'', zegt de juf. ,,Ik herinner me nog hoe boos en verdrietig ik was toen ik twee jaar geleden hoorde dat ze me niet in vaste dienst wilden nemen.'' Annelies was de afgelopen tijd ziek. Zo werd er een burn-out bij haar vastgesteld. ,,Het gaat al wat langer al beter met me, maar deze uitspraak is toch heel belangrijk in mijn herstelproces. De stress van de situatie speelde toch mee. Het is een last van mijn schouders.''



Als invaller op scholen onder Stichting H3O was de Dordtse jarenlang in haar eigen tijd bij ouderavonden aanwezig en deed ze onbetaald aan studiedagen mee. Nadat ze 26 tijdelijke contracten had gehad, mocht ze van de school meer dan drie maanden niet werken omdat ze anders recht zou hebben op een vast contract.



De school liet haar echter weer aan de slag gaan voordat die periode om was. Daarom had het bestuur de lerares moeten aannemen in vaste dienst, maar die aanstelling bleef uit. Toen ze flauwviel voor de klas uit pure vermoeidheid en het vaste contract wederom aan haar neus voorbij leek te gaan, nam Annelies een advocaat in de hand.