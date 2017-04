Joop Munsterman kan er allemaal niet zo veel aan doen

Joop Munsterman blikt in het boek ‘Rood Bloed’ terug op zijn voorzitterschap bij FC Twente. ‘Rood Bloed’, dat pas eind deze week officieel verschijnt, is een document vol zelfbeklag. De ex-voorzitter probeert vooral anderen de schuld te geven van het echec bij FC Twente.

Munsterman verschaft met zijn verhaal, dat is opgetekend door Hengeloër Frank Franke, echter wel een boeiend in inkijkje in de taferelen die zich in de laatste, hectische, jaren afspeelden binnen de bestuurskamer bij FC Twente. Over de ruzies, het gekonkel, het onderlinge wantrouwen tussen de commissarissen en de trucs waarvan de club zich bediende om het hoofd boven water te houden.



Joop zelf kon er allemaal weinig aan doen, vindt hij zelf. Uiteindelijk besluit hij in het voorjaar van 2015 de handdoek te gooien en direct te vertrekken. Dat had hij veel eerder moeten doen, stelt Munsterman. ,,Ik onderschatte dat er een zekere Munsterman-moeheid optrad. Dat had ik voor moeten zijn.'' Maar in maart 2015 is hij het helemaal zat: ,,Wat een slangenkuil. Ik kon er niet meer tegen. Ik was van het harmoniemodel, niet van het conflict.''

Mensen die hem kennen, weten dat Munsterman vooral van het harmoniemodel is zo lang je hem niet tegenspreekt. En dat hij er een gewoonte van maakte ondergeschikten in het bijzijn van anderen te schofferen. Die laatste gewoonte erkent in ‘Rood Bloed’ ruiterlijk. Hij belde na zo’n uitbarsting betrokkene altijd op om zijn excuses te maken, zo laat Munsterman optekenen.

Geldsmijterij

Zijn mede-commissarissen in Tubantia beweerden destijds overigens, dat Munsterman door hen buiten de deur was gezet. Maar wat doet het er toe? Gezellig binnen de RvC was het al lang niet meer. De club genereerde in de periode 2012-2015 een netto verlies van 20,1 miljoen euro. Op de oorzaken daarvan gaat Munsterman in zijn boek nauwelijks in. Dat was namelijk geldsmijterij; er werden exorbitante transfersommen en salarissen betaald.

FC Twente, de provincieclub die tot het kampioenschap in 2010 alles netjes op de rit had, vloog in korte tijd volledig uit de bocht. Munsterman geeft aan, dat spelers als Marc Janko en bankzitter Kyle Ebecilio ieder anderhalf miljoen euro per seizoen verdienen. Trainers konden standaard rekenen op een jaarsalaris van een miljoen en derde keeper Daniël Fernandes, die niet één eredivisieduel zou spelen, op een half miljoen. De Mexicaan Corona, die nu bij Porto speelt, toucheerde in Enschede 950.000 euro per seizoen. Maar Munsterman heeft ook goed nieuws: mocht Corona worden doorverkocht, dan heeft Twente nog recht op 9 procent van de transfersom.

Affaires

Dan passeren in Rood Bloed ook de verschillende affaires de revue. De komst van de Chileen Felipe Gutierrez naar Enschede bijvoorbeeld. Munsterman, drie mede-commissarissen en twee private investeerders staken ieder circa vijf ton in de Chileen. Die constructie moest via Cyprus lopen. Niet omdat ze in Nederland niet mochten weten dat Twente-bestuursleden met privé-geld in eigen spelers zaten, beweert Munsterman. Nee, dat moest omdat de private investeerders onbekend wilden blijven.

De Cyprus-constructie ging overigens volgens Munsterman uiteindelijk niet door. Hoe het dan wel werd geregeld, vertelt hij niet. De investering wordt een sof: Gutierrez blijkt een aanwinst voor Twente, maar hij raakt zwaar aan de knie geblesseerd, waardoor zijn waarde daalt. Munsterman ziet 30.000 euro terug van zijn halve miljoen.

Vol lof is Munsterman nog steeds over investeringsfonds Doyen, dat Twente 5 miljoen leende in ruil voor een deel van de transferrechten van zeven spelers. Er was echter één probleempje: de KNVB wilde het niet op de manier zoals Doyen het wilde. Twente lost het creatief op door een aanhangsel bij het contract op te stellen, dat buiten het zicht van de KNVB wordt gehouden. Maar de geheime bijlage wordt een jaar later plotseling gepubliceerd door website Football Leaks. Munsterman zegt zich van de sideletter niets te kunnen herinneren. ,,Ik had de schijn tegen, omdat het allemaal wel heel toevallig was. Maar wie zegt mij dat mijn handtekening niet was vervalst.''