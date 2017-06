Jongen (14) schopt agente in het gezicht tijdens arrestatie

Docenten na busongeluk Frankrijk weer naar huis

10:48 De drie docenten van het Strabrecht College in Geldrop die na het busongeluk in Frankrijk nog in het ziekenhuis lagen, keren vandaag terug naar Nederland. Volgens alarmcentrale Allianz Global Assistance is een van de docenten vanochtend al naar Nederland gebracht met een ambulance. De andere twee docenten gaan vanmiddag naar huis.