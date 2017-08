Jonathan (19) uit Brabant vermist op Mallorca

De politie van Mallorca is op zoek naar de 19-jarige Jonathan van Doorn uit het Brabantse Riethoven. De jongen wordt sinds gistermorgen vermist. De groep vrienden met wie hij op vakantie was is zonder hem huiswaarts gekeerd.

'Jona', die oorspronkelijk uit de Filipijnen komt, is voor het laatst gezien toen hij rond 10.30 uur in verwarde toestand hotel Iris in El Arenal verliet. Jonathan was met een groepje van zeven vrienden uit Eersel en Riethoven op vakantie op het Spaanse eiland.

De groep is gistermorgen zonder hem teruggekomen in Nederland. Dat gebeurde na overleg met de betrokken ouders. De ouders van de Riethovenaar stapten gisteravond op het vliegtuig naar Mallorca om hun zoon te zoeken. Ook Interpol is ingeschakeld.

Wanhopige oproep

Vrienden van Jonathan doen via Facebook een wanhopige oproep om hem te vinden. Mogelijk verkeerd de jongen - die geheel in het zwart gekleed verdween- in een psychose, zo is in een Spaanstalige oproep op Facebook te lezen.