Jihadbruid Laura Hansen: Ik wilde bij de Marokkanen horen

Laura was een lastige puber, die uit huis werd geplaatst nadat haar ouders scheidden. ,,We hebben veel discussie gehad over haar bekering. Jeugdzorg liet haar begeleiden door een fanatieke moslim. Dat hielp niet echt. Ze ging vervolgens een hoofddoek dragen”, zegt Hansen tegen de rechter. ,,Ik was niet tegen haar beslissing om moslima te worden. Dat is haar keuze. Maar ik gruwelde wel van de verdere radicalisering.”



Volgens Hansen is Laura, die zegt dat ze geen wapentraining volgde, ‘weer normaal’. ,, Ik zie de oude Laura nu weer terug. Ze speelde in de gevangenis in Vught zelfs Zwarte Piet voor de kinderen daar. In Syrië en Irak is ze erachter gekomen wat ze achter zich had gelaten, ze verveelde zich daar vooral. Daar is bewustwording gekomen. Ik denk dat het oprecht is. We hebben nu ook nog veel contact, ook al zit ze in de gevangenis."



Het OM gelooft dat Laura in volle overtuiging met haar man naar het kalifaat is gegaan. Het bewijs daarvoor is dat Laura 2.000 euro opnam, ze spullen kocht bij Bever Zwerfsport en haar vader na twee weken appte dat het een 'bewuste keuze' was. ,,We leven hier voor Allah'', stuurde ze.