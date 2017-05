Jeugdjournaal door het stof na felicitatie slimme leerlinge

Dat je hartenkreet op Facebook ineens 29.000 keer gedeeld wordt, is eerst even schrikken. Maar toen de dankberichten van ouders, docenten en vooral leerlingen haar mailbox binnenstroomden, wist ze dat ze een open zenuw had geraakt. ,,Ik heb al zo vaak van kinderen gehoord dat ze zich schaamden voor hun cito-scores. Dat ze het liever niet met klasgenootjes bespraken want ze vonden dat ze niet goed genoeg waren. Echt verschrikkelijk jammer, want deze leerling die straks je moeder verzorgt heeft Nederland net zo hard nodig als het kind dat arts wordt. Ze zijn even waardevol.''



Van den Beld, al haar hele werkende leven docente, zat woensdagavond naar het Jeugdjournaal te kijken en viel bijna van haar stoel van ergernis toen het item over de uitslagen van de Cito-eindtoets langskwam. Hierin werd een klas getoond waarin de leerlinge met de hoogste score - 550, en ook nog 0 fouten - ten overstaan van alle andere achtstegroepers werd gefeliciteerd. ,,Alsof het hebben van een goed stel hersenen beter is dan een gemiddeld stel hersenen'', blikt de leerlingbegeleidster terug. ,,Natuurlijk is het goed om een prestatie te belonen. Maar 525 is voor de gemiddelde leerling óók een prestatie. Die kinderen sloegen ze over.''