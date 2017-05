Inval bij Amsterdamse garage die geheime bergplaatsen inbouwde

De actie past in het beleid van recherche en gemeente om helpers van zware criminelen dwars te zitten. Het is voor het eerst dat in Amsterdam een garage om deze reden wordt gesloten omdat de burgemeester die 'een ernstig gevaar' vindt voor de openbare orde.



Carfix Dew op de Kuiperbergweg, eigendom van Dewanand K. (51), kwam in beeld in een onderzoek van de landelijke recherche naar internationale drugshandel. De hoofdverdachte sprak met K. over drugshandel en zou in zeker drie van zijn auto's verborgen ruimtes hebben laten inbouwen.



Observatieteams zagen in februari veelvuldig criminelen van en naar het autobedrijf rijden die zijn veroordeeld voor misdrijven met drugs of wapens. Ze spraken binnen met de eigenaar. Een Volvo die in een witwasonderzoek in beslag werd genomen, was meermaals bij het autobedrijf naar binnen en buiten gereden.



De inlichtingendienst van de recherche kreeg in januari de tip dat Carfix Dew verborgen ruimtes inbouwde in voertuigen van criminelen.