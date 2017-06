Insulinepomp verdwijnt: suikerpatiënten ten einde raad

Het gaat om zeventig patiënten bij wie de standaardbehandeling, zelf insuline spuiten, niet aanslaat. Zij kregen als laatste redmiddel een pompje in hun buikwand dat insuline afgeeft. Fabrikant Medtronic uit Heerlen neemt de inwendige pomp nu uit productie. ,,Zonder pomp hebben deze mensen het vaak heel slecht”, zegt diabetesexpert en hoogleraar Henk Bilo van het UMC Groningen. Hij vertelt als voorbeeld het verhaal van een patiënte die twee jaar voor plaatsing van de pomp één jaar en 9 maanden in het ziekenhuis lag. Na de plaatsing waren dat slechts vijf dagen in vijf jaar tijd. ,,Haar moeder zei: u heeft mijn dochter haar leven terug gegeven. Zo emotioneel sta ik er ook in. Door deze pomp kunnen patiënten weer een normaal leven leiden.” De pomp moet elke zes weken gevuld worden met insuline en gaat ongeveer zeven jaar mee.

Potje pindakaas

Medtronic is de enige fabrikant die de bewuste pomp maakt. Ze bouwt de productie af tot 1 juni 2019 en maakt in die tijd nog honderd stuks voor binnen- en buitenlandse afnemers. Diabetesvereniging Nederland heeft een boze brief geschreven naar de fabrikant. ,,Stoppen is onverantwoord, zolang er geen redelijk alternatief is. De groep gebruikers zal vaker naar het ziekenhuis moeten, ernstige complicaties krijgen en er is een hoge kans op overlijden,” zegt directeur Olof King. ,,Het gaat om een essentieel hulpmiddel, niet om een potje pindakaas dat je uit de handel neemt.”

Nederland telt in totaal 1,2 miljoen diabetespatiënten. Volgens hoogleraar Bilo kunnen zelfs duizenden mensen baat hebben bij een inwendige insulinepomp, wanneer deze gecombineerd wordt met een inwendige bloedsuikersensor. ,,Er zit dus juist toekomst in deze pomp.”