'Insiya's vader wil echt niet eeuwig in India blijven, dat is mijn hoop'

'Turkse voetballers' trollen NRC-journalist bij herdenking coup

14:41 Een NRC-journalist is bij de verslaggeving rond de herdenking van de Turkse staatsgreep in Apeldoorn behoorlijk in de maling genomen. In het artikel komen per abuis drie beroemde Turkse voetballers aan het woord. De auteur had niets door toen drie door hem geïnterviewde jongens zich voordeden als Demba Ba, Cenk Tosun en Emre Mor.