Insecticide fipronil: een Franse uitvinding

De onrust rond de fipronil-eieren is in enkele dagen uitgegroeid tot een voedselschandaal van ongekende omvang. Maar wat is fipronil precies?

Wie thuis een kat of hond heeft, is hoogstwaarschijnlijk al eens in contact gekomen met fipronil. Het is een insecticide dat wordt verwerkt in sommige merken vlooienbandjes. Het doodt vooral volwassen vlooien, melden websites voor de verzorging van katten en honden.

Fipronil is een chemische stof, ontwikkeld door het voormalige Franse farmaceutische concern Rhône Poulenc. Het kwam in 1993 op de markt. De rechten van het product zijn sinds 2003 in handen van het Duitse BASF.

Legaal

Het middel werkt behalve tegen vlooien ook tegen teken, luizen, mijten en mieren. In de pluimveesector dook fipronil op in het bestrijdingsmiddel Dega-16 dat wordt gebruikt om bloedluis in stallen te bestrijden. Dega-16 is een legaal product.

Dega-16 is gebruikt door ChickFriend, een Gelders bedrijf gespecialiseerd in bloedluisbestrijding bij pluimveebedrijven. ChickFriend heeft het product gekocht in België, waar er vermoedelijk illegaal fipronil aan is toegevoegd. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen.

Volksgezondheid

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beschouwt fipronil voor de mens als 'matig toxisch'. Met andere woorden: het levert niet direct gevaar op voor de volksgezondheid. Alleen grote hoeveelheden kunnen leiden tot schade aan nieren, lever en schildklier.

Voor het consumeren van eieren heeft het Voedingscentrum de volgende aanbevelingen: 1 tot 2 eieren per week voor kinderen tot 4 jaar en 2 tot 3 eieren per week voor iedereen ouder dan 4 jaar. Deze hoeveelheden leveren geen gevaar op voor de gezondheid.