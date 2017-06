Indrukwekkende stilte voor Romy in Hoevelaken

De burgemeester sprak in zijn toespraak van ‘een heel klein lichtpuntje’. Omdat er inmiddels aanhoudingen zijn verricht, ook voor de dood van de 14-jarige Savannah Dekker uit Bunschoten, die zaterdag dood werd aangetroffen in haar woonplaats. ,,Daarmee valt een klein stukje onrust weg.’’



Na afloop werd er muziek ten gehore gebracht, die was uitgekozen door de familie. Er was een moment van indrukwekkende stilte en vrienden legden bloemen en ontstaken kaarsjes bij het portret van Romy. De naaste familie was zelf niet aanwezig bij de plechtigheid, maar bedankte de bevolking van Hoevelaken via burgemeester Renkema voor de steun die ze de afgelopen dagen heeft ontvangen.