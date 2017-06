Indrukwekkend laatste eerbetoon aan vermoorde Romy

Romy Nieuwburg (14) is vandaag naar haar laatste rustplaats in Hoevelaken gebracht. In de stad hangen alle vlaggen halfstok. Langs de route van de rouwstoet stonden duizenden mensen om een laatste eerbetoon te brengen aan het 14-jarige meisje.