India weigert uitlevering vader ontvoerde Insiya (3), OM eist uitleg

Eerder drong minister Bert Koenders in India 'krachtig aan' op een oplossing. Het toen tweejarige meisje werd eind september gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer. Ze zit op dit moment waarschijnlijk bij haar vader in India. Haar moeder heeft sinds Insiya is ontvoerd geen contact meer met haar gehad.



De ouders van Insiya liggen in scheiding en hadden al enige tijd een conflict over het ouderlijk gezag. Haar moeder had van de Nederlandse rechter de zorg over haar dochter gekregen, vader Shehzad mocht Insiya alleen onder toezicht bezoeken.



Op een computer werd onlangs een blauwdruk gevonden voor de 'gezinshereniging' gevonden: Operatie Barney. Waaruit zou blijken dat de ontvoering maandenlang was voorbereid. Het OM verdenkt in deze zaak behalve de vader van het meisje ook nog zeven andere personen van betrokkenheid bij de ontvoering.



De Amsterdamse moeder van het meisje, Nadia Rashid (35), verzamelde afgelopen maand duizenden handtekeningen om ervoor te zorgen dat de Nederlandse en Indiase ministeries van Buitenlandse Zaken beter met elkaar samenwerken om Insiya terug te krijgen.