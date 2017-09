'Illegale vuurwapens op Antillen zorgwekkend'

Het gemak waarmee criminelen aan illegale vuurwapens kunnen komen op Curaçao en andere Antilliaanse eilanden is 'zeer zorgwekkend'. Dat zegt de vertrekkende hoogste baas van het Openbaar Ministerie op Curaçao, Sint-Maarten en Caribisch Nederland vandaag in een afscheidsinterview in De Telegraaf.