Illegale hondenvechters voor tweede keer in kraag gegrepen

Heterdaad

Een man kwam toen in de middag naar de woning en verliet deze weer rond 16.15 uur. Agenten volgden hem toen hij in zijn auto naar Zeist reed. Daar stapte de man uit en droeg een gewonde hond een woning binnen. Agenten vroegen de man naar de hond en mochten hem zien. De man verklaarde dat de hond eerder in het bos gebeten was. De hond was, zo konden de agenten duidelijk waarnemen, in slechte toestand met meerdere verwondingen. De man, een 32-jarige Zeistenaar, werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een hondengevecht. Agenten brachten de hond direct naar een dierenarts om behandeld te worden aan meerdere bijtwonden. Later die dag werden nog twee mensen opgepakt, waaronder de vrouw van 31 die nu weer is gearresteerd.