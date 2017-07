'Ik hoop maar dat Björn en Derya de waarheid zeggen'

Eind juni gingen ze met z'n drieën naar Turkije: Joey, Björn en Derya uit Haaksbergen. Nu is er één vermist en geven de twee anderen vage tekens van leven. Wat is er gebeurd met de spoorloze Joey Hoffmann (21) en het echtpaar Björn (34) en Derya Breukers-Ün (26)?

Volledig scherm Joey Hoffman © Facebook Met z'n drieën waren ze naar Turkije gereisd, Björn Breukers en zijn Turkse vrouw Derya en vriend Joey Hoffmann. In de stad Silifke wilden Björn en Derya (haar familie woont in Silifke) een nieuw leven opbouwen. Joey was tijdelijk meegegaan, om te helpen met hun nieuwe huis.



Maar vanaf 8 juli, de dag dat Joey in de stad Adana op het vliegveld terug naar Nederland zou stappen, werd er niets meer van hem vernomen. ,,Hij had heimwee en wilde naar huis", vertelt een goede vriend van hem, Thomas. Maar Joey lijkt nooit op de luchthaven te zijn geweest. Ook is zijn pinpas niet meer gebruikt.

Verdwenen

De politie nam contact op met Björn en Derya. Het werd nog vreemder toen ook zij sinds 21 juli leken te zijn verdwenen. Althans, tot afgelopen weekend, toen Derya een teken van leven gaf via social media, aan haar familie. ,,Als dat tenminste echt van hun is'', zegt politiewoordvoerster Nicôle van Voorst. ,,Zolang er geen persoonlijk contact is, kan niet worden vastgesteld of zij zelf haar account heeft gebruikt.''

Dat Derya en haar man in orde zijn, werd gistermiddag nog iets sterker door een facebookbericht van Tim Breukers, de broer van Björn: ,,Bericht gehad van Derya... Hun telefoon is geblokkeerd en ze zitten in Alanya.'' Zowel de politie als broer Tim willen er verder niets over kwijt.

De broer van Joey, Robin Hoffmann, is ondertussen met twee vrienden naar Turkije afgereisd. ,,We proberen hier via de lokale media en bij de politie zo veel mogelijk aandacht te vragen voor de zaak'', vertelt Robin vanuit een hotel in Adana. ,,Ik heb hier nu persoonlijk aangifte gedaan. De medewerking was in het begin roestig. Nu ik hier ben, zien ze dat het serieus is en zijn ze hier ook een onderzoek gestart.''

Robin heeft geen contact gehad met Björn en Derya. ,,Het laatste bericht is alweer van een tijdje geleden. Dat Joey vertrokken was met de bus naar het vliegveld. Het enige wat ik kan doen is dat geloven. En waarom niet? Het kan best zijn dat hun telefoons een tijdje geblokkeerd waren. Een kennis van me heeft hetzelfde meegemaakt. Het gaat om een soort van belasting die je moet betalen als je voor een langere tijd hun netwerk gebruikt. Anders word je geblokkeerd.''

Hij is moe, Robin. Wil zich niet allerlei scenario's in het hoofd halen wat er gebeurd kan zijn. ,,Dat maakt me alleen maar onzeker en bang. Ik ben kapot, maar ik ga gewoon door. Morgen gaan we flyeren in Silifke.''

Sisser

Over Joey zijn de zorgen voorlopig het grootst, nu er van Derya in elk geval een teken van leven lijkt te zijn. Vrienden en bekenden van Björn en Derya hopen dat alles met een sisser afloopt. Kennissen van het echtpaar zeggen dat Breukers wel vaker een tijdje van de radar was. Een keer zelfs zes weken, omdat hij in een gebied was zonder mobiel bereik.

Enkele maanden geleden exposeerde Breukers - opgeleid als meubelmaker - z'n eigen schilderijen in Enschede. ,,Er staan hier nog wat werken van hem, die had hij nog niet opgehaald,'' zegt de coördinator van die expositie. ,,Ik dacht: dat komt wel. Hij heeft nogal een portie ellende op zijn bord gehad."