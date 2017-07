Huisbaas voelt geen schuld om dood student bij brand

Ex-schoe­nen­ko­ning na Kroatië ook in Nederland de cel in voor wapenhandel

13:22 Oud-schoenenkoning Jan van der Linden moet 9 maanden de cel in voor het handelen in zwaar wapentuig tussen Kroatië en Nederland. Dat is opmerkelijk omdat hij voor hetzelfde busje vol wapens al een celstraf uitzat in Kroatië en twee keer boeten voor hetzelfde vergrijp, eigenlijk niet kan.