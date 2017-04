Hoon en lof over AD na aantrekken 'treitervlogger'

Het AD krijgt hoon en lof over zich heen vanwege de samenwerking met voormalig 'treitervlogger' Ismail Ilgun. Het nieuws dat hij voor het AD filmpjes gaat maken over achterbuurten leidde tot een recordaantal berichten op sociale media.

Ismail Ilgun, de 19-jarige Turkse-Nederlander werd vorig jaar een nationale bekendheid door zijn vlogs over de buurt Poelenburg in Zaandam. 'Treitervlogger' werd door de Van Dale zelfs uitgeroepen tot het woord van het jaar 2016 en Mark Rutte noemde hem 'tuig van de richel'. Gisteren maakte AD-hoofdredacteur Hans Nijenhuis bekend dat hij korte documentaires gaat maken voor AD.nl. Gisteren schoven zij samen aan bij De Wereld Draait Door om dat besluit toe te lichten (zie video bovenaan).

Het bericht hierover leidde tot een stortvloed aan berichten op sociale media, blijkt uit een analyse van de berichten via Buzzcapture. ,,Veel meningen online en op social over nieuwe docu-maker'', constateert social media analist Jaap van Zessen . ,,Het AD werd sinds 2016 niet zoveel besproken als gisteren.''

Volledig scherm Recordaantal berichten op sociale media over AD. © Buzzcapture

Het eerste filmpje in het 'nieuwe leven' van Ismail Ilgun over de Rotterdamse achterstandswijk Spangen, kwam vrijdag online en is sindsdien zo'n 60.000 keer bekeken. Daarin praat hij met jongens op straat, veelal van Turkse en Marokkaanse afkomst, en bezoekt een kickboksschool waar hij spreekt met een jongen die drugsrunner was. De wijkagent van Spangen, noemt het een 'mooie, leerzame inkijk' in zijn 'wijkie'.

Er zijn ook veel reacties waarin het openlijk wordt afgekeurd dat het AD Ismail Ilgun 'een tweede kans' wil geven. Zo noemt de website De Dagelijkse Standaard het 'om te kotsen' dat het AD 'alle principes overboord gooit'. Volgens Nijenhuis leidde het tot zeventig opzeggingen. ,,Dat vinden wij niet leuk.''

Columniste Ebru Umar van Metro gaat nog een stapje verder en zegt over de 19-jarige Ismail Ilgun: 'Ik verafschuw je. Met álles wat ik in me heb.' Ze stelt zelfs dat zijn moeder 'kinderloos had moeten blijven'.

Hoofdredacteur Hans Nijenhuis verklaart dat de tweets van Ebru Umar en de wijkagent de hele discussie voor hem samenvatten. ,,Ebru heeft Ismael duidelijk opgegeven, hij zou eigenlijk niet moeten leven. En de wijkagent juicht elke stap vooruit toe, omdat hij weet: of we het leuk vinden of niet, we hebben nog zo'n 60 jaar te gaan met Ismail.'' Nijenhuis zegt zichzelf meer verwant te voelen met de wijkagent. ,,Want hoe kunnen we jongeren nou oproepen tot integreren en sociaal gedrag, als we diegenen die dat willen doen blijven uitsluiten?''

Ismail Ilgun zelf blijft nuchter onder alle reacties. ,,Ik ben er niet echt in shock van of zo'', licht de voormalig treitervlogger toe die wel gewend was aan ladingen kritiek. ,,Er zijn veel mensen die over mij van gedachte zijn veranderd en daar ben ik blij mee. Ik kijk meer naar de positieve reacties, dan naar de negatieve.''

Eén van de positieve reacties komt van hoofdredacteur van de Turks-Nederlandse krant Zaman Vandaag Mehmet Cerit, die de stap om de ex-treitervlogger aan te nemen 'goed en gedurfd' noemt.