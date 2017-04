Hoogzwangere Sarah mag niet naar toilet, heeft 'ongelukje' op straat

Sarah Bourakba deed haar relaas op Facebook. ,,Ik stond voor het Kruidvat toen mijn baby in mijn buik tegen mijn blaas duwde'', vertelt ze. ,,Daardoor voelde ik een enorme druk op mijn blaas.'' De nood was plots hoog. De vrouw verloor wat vocht en wilde voor alle zekerheid checken of er niks ergs aan de hand was. Ze rende samen met haar moeder het Kruidvat binnen, maar daar botsten de vrouwen alleen maar op onbegrip. Sarah kreeg geen toegang tot de wc. De leidinggevende van de winkel gaf aan dat het niet toegestaan was. Het duo liep daarop de winkel uit op zoek naar een ander toilet. Maar voor Sarah was het te laat. ,,Toen begon het al te lopen'', legde ze uit. ,,Gelukkig kon ik me later bij een andere winkel opfrissen, maar dit hoort niet te gebeuren.''

Ziekenhuis

Toen bleek ook dat ze wel degelijk bloed had verloren. ,,In het ziekenhuis hebben ze naderhand de positie van mijn baby veranderd en kon ik weer naar huis", meldt ze.



De keten reageert op Facebook dat het inderdaad niet mogelijk is om in de winkel gebruik te maken van het toilet. ,,Het toilet in onze winkels bevindt zich nooit in de winkel zelf, maar altijd in de ruimte ernaast. Wij kunnen jouw veiligheid en die van onze collega's niet garanderen als er ook andere mensen in deze ruimte komen. Wij kiezen er daarom voor om geen klanten toe te laten en maken hier geen uitzondering op. Ik snap dat dit in sommige situaties lastig is.''