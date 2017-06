Hoogbejaarde overstuur door verdwijning 60.000 euro spaargeld

Opnieuw aanhouding in onderzoek naar bomaanslag Manchester

19:50 De Britse politie heeft vandaag opnieuw een arrestatie verricht in het onderzoek naar de zelfmoordaanslag in Manchester. Een twintigjarige man werd in de wijk Harpurhey in Manchester aangehouden, liet de politie via Twitter weten. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de aanslag.