Hoofdverdachte drugshandel stadion Twente gelinkt aan Satudarah

De hoofdverdachte van de drugshandel bij Vak-P in het stadion van FC Twente is de leider van Saudarah Oldskool, de supportclub van Satudarah uit Enschede. Ook een tweede drugsverdachte is lid van die club.

De Enschedeër (39) die vorige week werd gearresteerd als hoofdverdachte in het onderzoek naar drugshandel bij Vak-P is Christiaan P.. Dat blijkt uit onderzoek van Tubantia.

P. is president van de Twentse afdeling van Saudarah, de vereniging die Satudarah steunt en volgens de politie werkzaamheden voor de omstreden motorclub verricht.

Het ‘Vak-P-onderzoek’ kwam op 6 april tot een hoogtepunt toen de politie tijdens de wedstrijd FC Twente – PSV het supportershome doorzocht. Sindsdien heeft het bestuur van de supportersvereniging altijd ontkend dat er sprake was van drugshandel vanuit het honk. Dat Satudarah er de baas was noemde het bestuur van Vak-P eveneens onzin.

Uit de voeten

Christiaan P. was al geruime tijd in beeld tijdens het politieonderzoek naar georganiseerde drugshandel in de Grolsch Veste. Toch was hij niet in het stadion toen de politie met groot machtsvertoon het home doorzocht. Volgens bronnen maakte hij zich uit de voeten toen hij hoorde over de naderende politiemacht. Wel werd gelijktijdig met de inval zijn woning doorzocht, waarbij de politie harddrugs en contant geld vond. Na de spraakmakende inval vertrok P. volgens de politie enkele weken naar het buitenland omdat hij gezocht werd.

Toch bleek zijn voorzichtigheid niet voldoende. Vorige week, na zijn terugkeer in Nederland, werd P. volgens bronnen op heterdaad betrapt toen de politie drugs bij hem aantrof tijdens een onderzoek in Enschede. Vrijdag werd zijn voorarrest door de rechtbank in Almelo met 14 dagen verlengd.

Dealen op Schoolfeest

Vrijdagavond arresteerde de politie Johnny E. (31), eveneens lid van Saudarah en ook verdachte in het 'Vak-P-onderzoek'. De Enschedeër werd vrijdagavond gearresteerd omdat hij zou dealen tijdens het School en Volksfeest in Goor.

Volgens ooggetuigen kwam E. samen met een Goorse vriend in Saudarah-shirt naar de feesttent. Daar waarschuwden feestgangers de beveiligers omdat het duo zich verdacht zou gedragen. Vervolgens werd de politie ingeschakeld. Zij vonden bij Johnny E. een onbekende hoeveelheid harddrugs en 1.100 euro contant geld. Zijn voorarrest is dinsdag ook met twee weken verlengd.

Handel in toilet

E. zou in Goor dezelfde werkwijze hanteren als die lange tijd in het stadion van FC Twente zou zijn toegepast door leden van Saudarah en Satudarah: in de menigte werd op schimmige wijze contact gelegd waarna de herentoiletten werden gebruikt om de drugs daadwerkelijk te verhandelen.

Na de inval in het supportershome van Vak-P zat Johnny E. ook al korte tijd vast omdat hij drugs bij zich had. In zijn woning werd na de inval nog meer gevonden. Bovenop het destijds verzamelde bewijs voorziet de aanhouding in Goor het Openbaar Ministerie van extra bewijs tegen het Saudarah-lid. Dit zal onderdeel uitmaken van de strafzaken die later worden gevoerd tegen de zes verdachten uit het onderzoek.

Advocaten Roy van der Wal en Mariska Pekkeriet, die respectievelijk Christiaan P. en Johnny E. bijstaan, mogen niets zeggen over de situatie van hun cliënten. Die zitten namelijk 'in beperking', wat betekent dat advocaten niet inhoudelijk over de zaak mogen praten.

Van der Wal laat wel weten dat het onjuist is dat Christiaan P. gevlucht zou zijn naar het buitenland. ,,Echt onzin, hij was gewoon op vakantie.''