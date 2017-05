Hoofddoekje bij de politie

De politietop in Amsterdam wil ervoor zorgen dat het korps een betere afspiegeling wordt van de zeer diverse samenstelling van de stad. Kort gezegd: er moeten meer mensen met een migratieachtergrond worden geworven. Daarom kijkt men naar de mogelijkheid om hoofddoeken weer toe te staan, in combinatie met een politie-uniform.

Dat lijkt me een slecht plan. Ten eerste omdat hiermee de gelijkvormigheid van een organisatie in twijfel kan worden getrokken. De scheiding van kerk en staat houdt in dat iedereen die voor een overheidsinstantie werkt zich enkel en alleen laat drijven door rechten en plichten die we in onze wetboeken hebben vastgelegd.