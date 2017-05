Hondje van Helmonds stel doodgebeten door misstap dierenpension

Het is de nachtmerrie van elke hondenbezitter: tijdens je vakantie bericht van het dierenpension krijgen dat je hond dood is.

Naast verdriet is er grote woede bij Ivar en Sandra Bressers uit Helmond. Hun Jack Russell Paco is niet tijdens het uitlaten door twee onbekende, loslopende Duitse doggen doodgebeten, zoals eigenaresse Tina Rollbühler-Blank van het pension in Budel-Dorplein hen wilde doen geloven. Zij zette Paco in tijdens een gedragstherapiesessie met die Duitse doggen. Met fatale gevolgen, ze hebben het hondje opengereten.

In april zocht het stel vanwege vakantie opvang voor Paco. Via internet kwamen ze uit bij Psychologisch Centrum voor Honden Brabant in Budel-Dorplein. Tijdens hun vakantie kregen ze het bericht dat Paco was doodgebeten. ,,Het was alsof iemand een baksteen in ons gezicht gooide.''