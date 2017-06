Honderden lieve reacties op Instagram van gepeste jongen na oproep zus

Vader meisje van Nulde wil misdaadboek uit de handel

16:42 De vader van Rowena Rikkers, ook bekend als het meisje van Nulde, eist dat een boek direct uit de handel wordt gehaald waarin over de dood van zijn dochter wordt geschreven. In het vorige week verschenen boek Echte Misdaad van Simon Vuyk vertelt de advocaat van de stiefvader van Rowena over de dood van het meisje. Rowena Rikkers stierf in 2001 op vierjarige leeftijd nadat ze stelselmatig was mishandeld.