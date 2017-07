Honderden kilometers file door begin zomervakantie Midden

Met ingang van vandaag heeft de regio Midden zomervakantie. Daaronder vallen de provincies Utrecht en Zuid-Holland en een deel van Gelderland. De regio Zuid volgt volgende week vrijdag, de weer daarna is de regio Noord aan de beurt.

De ANWB verwachtte de eerste vakantiedrukte vanmiddag al op de weg. Volgens de verkeersorganisatie is er dit weekeinde eveneens veel verkeer op weg naar het zuiden omdat een deel van België dan al vrij heeft. In Duitsland moeten vakantiegangers rekening houden met wegwerkzaamheden. Deze zomer wordt op ruim 400 plaatsen op de Autobahn aan de weg gewerkt met veel oponthoud voor de automobilist als gevolg.

Grenscontroles

Ook moeten automobilisten rekening houden met controles bij de diverse grensovergangen. Vooral op drukke reisdagen leidt dit tot files en kan de vertraging flink oplopen. De ervaring is dat de wachttijden kunnen oplopen tot meer dan een uur. Advies is om de actuele verkeersinformatie goed in de gaten te houden en zo nodig te kiezen voor een alternatieve grensovergang.