Negen jaar cel met tbs, of veertien jaar als het gerechtshof geen tbs oplegt. Dat eiste advocaat-generaal Peter van Hagen vrijdag tegen R. van K., verdacht van de verkrachting van de Vlaamse Kelly . De andere verdachte, Clint V., moet wat Van Hagen betreft twaalf jaar de cel in.

De twee Eindhovenaren werden eerder door de rechtbank veroordeeld tot respectievelijk negen jaar met tbs en acht jaar. Ze gingen zelf in hoger beroep. Het slachtoffer werd op 1 januari 2012 in een auto ontvoerd uit Turnhout en vervolgens in een Eindhovense woning urenlang verkracht.

Van Hagen had geen enkele twijfel over het bewijs tegen de twee verdachten. Het dna-onderzoek in de zaak wijst volgens hem overtuigend op hun daderschap. De advocaat-generaal kon moeilijk begrip opbrengen voor de door de advocaten van de V. en Van K. gevraagde onderzoeken en getuigenverhoren 'tegen beter weten in.' Door die vragen van de verdediging heeft het lang geduurd voordat het hoger beroep kon plaatsvinden. De langdurige rechtsgang is voor het slachtoffer erg belastend, memoreerde Van Hagen, die geen goed woord voor V. en Van K. over had.

Onvoorstelbaar leed

,,Wat we zien is twee verdachten die al meteen na het plegen van de misdrijven er veel aan deden om hun sporen uit te wissen en die nog steeds alleen maar trachten hun strafrechtelijke verantwoording te ontlopen. Dit schetst hoeveel belang zijn hechten aan het door hen veroorzaakte onvoorstelbare leed, namelijk geen enkel belang", zei Van Hagen.