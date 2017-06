'Hij zou maandag zijn eerste rijles hebben'

De 18-jarige William uit het Gelderse Lunteren was Gisterenavond nog op een verjaardagsfeestje geweest. Zijn vrienden gingen daarna nog stappen in Ede. William was moe en reed op zijn scooter naar huis. Hij verongelukte op een spoorwegovergang in Lunteren. Daar kwam hij in botsing met een voorbijrijdende trein. Sporen in de berm doen vermoeden dat hij bij de spoorwegovergang de macht over het stuur verloor en tegen een hek reed.