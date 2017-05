Het vervelendste klusje van de zomer: de bbq schoonmaken

Huischef Wido Zembsch heeft als tip om de oude kolen te husselen en het stof met een stofzuiger op te ruimen. ,,Heel simpel en het is zo geklaard.’’ Het beste is volgens hem om een vies rooster schoon te branden op 300 graden Celsius. ,,Dan is alles wat eerst aan het roestvrij staal vastkleefde in één keer weg.’’ Ook Eetschrijver Gerrit-Jan Groothedde, fervent gebruiker van The Green Egg, prefereert deze methode. ,,Het rooster is natuurlijk een telkens weer terugkerende ellende’’, weet hij uit ervaring. ,,Opstoken, lekker heet laten worden en dan even met een stukje staalwol erover en al het vuil komt er zó vanaf!’’



De pech is alleen dat professionele barbecuers hun vuurtje wel zo hoog op stoken, maar dat de gemiddelde huis-tuin- en-keuken chef daar geen geduld voor heeft. Van Essen: ,,En dan blijft het vlees er aan vastzitten.’’ Hij heeft een snelle tip voor de ongeduldige kok: Dasty. ,,Het is een soort wondermiddel van de Wibra, het beste ontvettende middel dat ik ooit heb gebruikt. En het kost haast niets: een euro twintig voor anderhalve liter.



Nee, schrobben hoeft niet, van Van Essen. ,,Als je barbecue is afgekoeld, het rooster gewoon in een bak met Datsy en water en de volgende dag is hij blinkend schoon.’’ Een variant hierop is het rooster in een vuilniszak steken, Biotex en kokend water er bij te gieten en dan een nachtje laten liggen. De volgende dag is het rooster met een paar borstelvegen weer zo goed als nieuw.