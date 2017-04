Het regent kleine verkeersboetes: 69.000 bonnen voor 1 km te hard rijden

Het aantal boetes voor kleine snelheidsovertredingen stijgt explosief. Ook wie slechts 1 kilometer per uur te hard rijdt, is dankzij nieuwe verkeerscamera's de pineut. De politiebond vindt dat justitie doorslaat.

In 2016 zijn 3,1 miljoen bekeuringen uitgedeeld voor snelheidsoverschrijdingen tot en met 5 kilometer per uur, tegen 2,4 miljoen in 2014. Dat is een stijging van 31 procent. Het totale aantal snelheidsboetes steeg in diezelfde periode veel minder hard, met 18 procent. Dat blijkt uit gegevens die deze krant heeft opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Vooral op wegen waar 130 kilometer per uur mag worden gereden, regende het vorig jaar bekeuringen. 69.000 automobilisten kregen een prent, omdat ze daar - na meetcorrectie - 1 kilometer per uur te hard reden. In 2014 waren dat er 12.000. Die boete is 20 euro, inclusief 9 euro administratiekosten.

'Belachelijk'

Geert Priem, voorzitter van politievakbond ANPV: ,,Belachelijk. Soms is het nodig een paar kilometer per uur harder te rijden, bijvoorbeeld om veilig in te halen." Volgens Priem gaat het Openbaar Ministerie te ver door automobilisten op grote schaal te bekeuren voor kleine snelheidsovertredingen. ,,Het is een verkapte vorm van belasting. Het is belangrijker om huftergedrag harder aan te pakken, zoals bumperkleven." De kleine boetes leverden de overheid vorig jaar 113 miljoen euro op. In 2014 was dat 80 miljoen euro.