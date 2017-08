Het is erop of eronder voor verpleeghuizen van Careyn

Opnieuw kwamen schrijnende verhalen naar buiten. Cliënten die hun plas moeten ophouden, vieze afdelingen, onderbezetting en bezuinigingen op de dagbesteding, voedingsassistenten en de nachtdienst. Op locatie Grootenhoek in Hellevoetsluis werd recent een bewoonster door een verwarde mede-bewoner het ziekenhuis ingeslagen.



Begin dit jaar was het bestuur nog vol goede moed. Alles zou beter worden. Er was zelfs een kleine winst voorspeld. Maar de begroting was gebaseerd op luchtkastelen. Het bestuur ging uit van een ziekteverzuim van 5,5 procent, terwijl het landelijk gemiddelde volgens het CBS 6,7 procent is. Careyn kwam bedrogen uit: liefst 8,3 procent van het personeel zit ziek thuis. Ook is de productiviteit van medewerkers veel te rooskleurig ingeschat.



Door deze enorme misrekeningen stevende de organisatie al snel af op een verlies van 10 miljoen euro over 2017.



Gelukkig kwam er hulp uit onverwachte hoek. Staatssecretaris Van Rijn trok onlangs geld uit voor noodlijdende verpleeghuizen. Een geschenk uit de hemel voor Careyn, dat bijna 8 miljoen euro kreeg. Zoals het er nu uit ziet draait Careyn aan het einde van het jaar 2,2 miljoen euro verlies.



Een hooggeplaatste leidinggevende, die anoniem wil blijven, noemt het ‘ongelooflijk’ dat de begroting van 2017 door niemand werd tegengehouden, ondanks het verscherpt toezicht.



Inmiddels is de toekomst van het bedrijf in gevaar. De financiële positie is ‘uiterst precair’, schrijft het bedrijf in een interne memo uit juni. En, in een stuk van vorige maand: ,,Elk tekort in 2017 moet voor hetzelfde bedrag in 2018 gecompenseerd worden, wil de liquiditeit niet in gevaar komen.” Simpel gezegd: als Careyn volgend jaar geen winst maakt, kan ze de rekeningen niet meer betalen. De huidige prestaties doen het ergste vrezen: de tekorten lopen alleen maar op.