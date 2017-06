Help, de baby slaapt niet

Vanaf zes maanden tot een jaar moeten baby’s leren zelfstandig in slaap te vallen, maar bij een kwart van de gevallen is het tobben tot de kleuterleeftijd van 4 jaar.



Voor die ploeterende ouders is er Susanne Willekes – juist ja, de moeder die zelf zo worstelde. Na haar eigen heftige ervaringen volgde ze in Amerika een opleiding tot kinderslaapcoach, inmiddels werkt ze aan haar eerste boek. Al 200 gezinnen klopten bij haar aan in Amsterdam. Met reden, want laten we wel wezen: ,,Navy seals worden niet voor niets getraind door ze niet te laten slapen en bloot te stellen aan kindergehuil. Op die manier leren ze hoe het is om gemarteld te worden.’’



Voor alle lezende ouders die nu hét wondermiddel verwachten komt nu de onvermijdelijke teleurstelling: dat is er niet. ,,Ieder kind is anders.’’



Wel duidelijk: ,,Slapen is een aangeleerde vaardigheid. Je kan kinderen bijbrengen hoe ze zelf in slaap moeten vallen.’’ Als ze dat onder de knie hebben, zullen ze niet de hele nacht doorslapen, maar wel als ze even wakker worden leren hoe ze verder kunnen tukken. Net zoals de meeste volwassenen zich eens omdraaien en weer wegdommelen als ze ’s nachts bij zinnen komen.