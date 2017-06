Helikopterpiloot opgepakt na duikvlucht boven festival

Bromfietser (18) overlijdt bij treinongeval in Lunteren

9:43 Een 18-jarige bromfietser is afgelopen nacht verongelukt op een spoorwegovergang in Lunteren. Daar kwam hij in botsing met een voorbijrijdende trein. Een 58-jarige man die de jongen probeerde te redden, raakte gewond.